Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, face senzație pe Youtube și rețelele de socializare, dupa ce și-a lansat o emisiune de gatit ”Bucataria de acasa”. Au curs mii de comentarii și multe o vizau pe celebra Jamila, cea mai cunoscuta gospodina de pe internet. In replica pentru Liviu Dragnea, Jamila a…

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, a ajuns din nou in atenția publicului dupa ce a decis sa-și faca un canal de YouTube in care prezinta diverse rețete. Ulterior, acesta s-a mutat și pe Tik Tok pentru a iși atrage mai mulți fani. Cei mai mulți l-au luat in ras, iar unele pagini oficiale de instituții…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, care s-a apucat de gatit și posteaza rețete pe canalul sau de Youtube, a raspuns unei postari ironice a Primariei Brașov. „Gatiți și in primarii? Sa știm sa nu ramanem fara tacamuri.”, a comentat Primaria Brașov. Liviu Dragnea a raspuns printr-un videoclip scurt. „Adevarul…

- Anda Adam a fost criticata pe Internet ca s-a ingrașat, iar replica artistei nu a intarziat sa apara. Vedeta s-a filmat in sala de sport și a transmis un mesaj celor care au avut comentarii rautacioase la adresa ei.Anda Adam a filmat un nou videoclip, unde a purtat o salopeta mulata. Dupa apariția imaginilor,…

- Fostul lider al PSD s-a lansat pe platforma Youtube. Acesta a publicat duminica seara primul episiod din emisiunea culinara numita „Bucataria de acasa” cu Liviu Dragnea. In primul sau episod a gatit o mancare de fasole galbena teci. Liviu Dragnea a pașit intr-o noua etapa pe „social media” și s-a lansat…

- Este imposibil sa vorbești despre ascensiunea politica a lui Ionel Arsene fara sa pomenesti de Liviu Dragnea. Primul a ajuns pe culmi inimaginabile ale puterii pentru un pui de grumazeștean, fara sclipiri deosebite in școala, dar de mic cu școala vieții invațata și cu o capacitatea deosebita de a face…

- Consilierul local PSD, Alberto Caraian, a participat la ședința Consiliului Local Sector 1 București direct din duș. Ce nu știa, insa acesta era ca avea camera pornita. Incidentul a avut loc in cadrul ședinței Consiliului Local Sector 1 București. Alberto Caraian a intrat in direct in timpul apelului…