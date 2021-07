Scrimera romana Ana-Maria Popescu, vicecampioana la proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a avut un mesaj destul de acid la dresa ministrului Sporturilor dar și a presei și a cerut mai multa susținere pentru sportivi, in general, și pentru cei care participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in special. Scrimera a ajuns marți in Romania și a fost primita la aeroport de Ministrul Tineretului și Sportului Eduard Novak și de oficiali ai Federației Romane de Scrima. Mai intai a avut un mesaj tranșant la adresa celor care conduc sportul in Romania, adresandu-se lui Eduard…