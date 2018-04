Copii insa sufera mult mai mult in cazul in care au fost intepati de o albina sau viespe. Si cu toate ca astfel de evenimente sunt destul de rare este bine de stiut care sunt pasi ce trebuie urmati. Trei din patru adulti nu stiu cum sa reactioneze in cazul in care au fost intepati. Faptul este ingrijorator mai ales in cazul persoanelor cu copii care pot intra in soc anafilactic in urma intepaturilor. Daca micutul tau a fost ranit de o astfel de insecta, in primul ar trebui sa ceri sfatul unui medic si in acelasi timp, sa-l calmezi pe copil si sa astepti sosirea ambulantei, daca este cazul.

