Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Serena Williams, 41 de ani, a postat un mesaj misterios la scurt timp dupa verdictul prezentat de ITIA. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Patrick Mouratoglou (53 de ani), antrenorul constanțencei din momentul depistarii cu roxadustat, spera ca TAS sa intoarca decizia. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Dubla campioana de Grand Slam a oferit o reacție cuprinzatoare. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Suspendarea Simonei…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. WTA, organizație care guverneaza tenisul feminin, a reacționat la scurt timp. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS.Suspendarea Simonei va expira…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani de tenis in urma testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS, anunța GSP.Decizia a fost anunțata…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj, scrie GSP. ITIA a facut anunțul marți, 12 septembrie. Decizia nu este insa definitiva, iar dubla campioana de Grand Slam mai are o cale de atac: poate face apel la TAS.Dubla campioana de Grand Slam a primit cea mai drastica pedeapsa…

- Simona Halep și-a aflat pedeapsa in scandalul de dopaj, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Romanca va lipsi 4 ani din circuit, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open. ITIA a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana…

- Simona Halep risca sa fie scoasa de tot din clasamentul WTA. In aceasta perioada, alte jucatoare de tenis au reușit sa o depașeasca pe sportiva din Constanța. Dubla campioana de Grand Slam iși așteapta in continuare verdictul, dupa ce a fost audiata in doua zile consecutive, la Londra, la sfarșitul…