„Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de informații din Ucraina, generalul Kirilo Budanov, citat de Ukrinform. Potrivit lui Budanov, invadatorii ruși vor incerca sa „unifice” teritoriile ocupate intr-un singura entitate cvasi-statala, care se va opune Ucrainei independente. „Dupa ce a eșuat in apropiere de Kiev și dupa ce i-a fost imposibil…