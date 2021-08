Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a primit o amenda de 746 de milioane de euro in Uniunea Europeana pentru nerespectarea datelor private, cea mai mare amenda aplicata vreodata in blocul comunitar pentru incalcarea GDPR, relateaza The Wall Street Journal . Amenda, pe care Amazon a dezvaluit-o in documente financiare depuse vineri,…

- Companiile farmaceutice Pfizer și Moderna au crescut prețul vaccinurilor anti-COVID pe care le vand catre Uniunea Europeana. Noile prețuri sunt prevazute in actele de prelungire a contractelor dintre cele doua companii și UE. Noul pret pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), fata…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa mareasca presiunea pe statele membre pentru ca acestea sa iși faca cladirile mai eficiente din punct de vedere energetic, iar acest lucru ar putea duce la o noua confruntare intre Bruxelles și unele țari, dar și la o reacție de opoziție din partea populiștilor, scrie…

- Doua persoane au fost ranite si o a treia a decedat intr-un accident rutier care a avut loc, marti dimineata, pe Soseaua Cristianului, pe DN 73, intre municipiul Brasov si localitatea Cristian, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Conform sursei citate, in accident au fost implicate 2 autovehicule.…

- Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția din cazurile noi generata de varianta Delta este in creștere, relateaza Politico . Cea mai grava situație…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat incidentul aerian din Belarus, in urma caruia a fost arestat jurnalistul Roman Protasevici, avertizand ca actiunile regimului de la Minsk vor avea „consecinte”. Declarația a venit in aceeași zi in care Consiliul Uniunii Europene a confirmat decizia…