Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași: Dacian Cioloș ar fi vrut, la un moment dat, sa preia Partidul Național Liberal. "Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa". Orban a amintit ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier in […]