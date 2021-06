Intensificarea răspândirii variantei indiene a coronavirusului este foarte îngrijorătoare, avertizează premierul britanic Premierul britanic Boris Johnson a atentionat sambata ca raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului este ''foarte, foarte ingrijoratoare'' si va trebui actionat ''cu precautie'' in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, relateaza agentiile Reuters si EFE. Declaratia sa sugereaza ca o amanare a acestei etape este tot mai probabila, o decizie urmand sa fie anuntata luni. Guvernul de la Londra prevazuse ca, in contextul vaccinarii majoritatii populatiei si a scaderii numarului noilor cazuri de COVID-19, pe 21 iunie sa fie ridicate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

"Ei cred ca sunt foarte eficiente in reducerea nu doar a spitalizarilor, ci si a formelor grave de boala si a mortalitatii', le-a spus Johnson reporterilor, conform agentiei Press Association, citata de Agerpres. "Continuam sa fim foarte increzatori in program si este minunat sa il vedem desfasurandu-se…

