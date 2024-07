IntenCity, un proiect încă în construcţie A treia editie a Festivalului IntenCity s-a incheiat. A fost editia cu cel mai mic buget pus la bataie de municipalitate, iar acest lucru s-a reflectat atat in line-up, cat si in tribune. De numarul 1 al scenei muzicii pop mondiale nici nu s-a mai pus problema. In schimb, cap de afis pentru una dintre cele trei seri de festival a fost… Helena Paparizou, cunoscuta doar printr-un one hit wonder care i-a adus un trofeu Eurovision. In timp ce gazonul, in momentele bune ale acestei editii, a fost pana la trei sferturi plin, prin tribune a cam suflat vantul. Polivalenta a fost totusi, ca si in anii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

