IntenCity nu e Enescu

Intr-o dimensiune paralela lumii in care traiesc oamenii de rand, cetațeni platitori de taxe și impozite, reprezentanții administrației locale și ale instituțiilor de stat traiesc scaldați in adevaruri relative bazate pe ceea ce am numi, in grai popular, imbatatul cu apa rece. In aceasta dimensiune, reprezentanții Operei Romane Craiova au anunțat cu ceea ce am resimțit drept mandrie date oficiale privind ediția din acest an a Festivalului IntenCity, organizat de instituție cu sprijinul municipalitații. 9,2 milioane de euro primite de la Primarie si 1,87 milioane lei obtinute din bilete Astfel,…