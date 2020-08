Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au murit si alte zeci au fost ranite dupa ce ploile abundente au inundat mai multe orase in provincia Punjab din centrul Pakistanului, au informat joi responsabili din cadrul serviciilor de salvare, potrivit DPA. Cele mai multe decese au avut loc in orasul estic Lahore, cu o…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte mii au fost stramutate in ultimele patru zile in urma ploilor musonice torentiale care au facut ravagii in provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a informat miercuri presa locala, potrivit Xinhua. Din cauza precipitatiilor abundente,…

- Ministerul Sanatatii din Liban a stabilit vineri la 149 numarul de morti ca urmare a exploziei uriase de marti care a afectat portul Beirut si care a facut si peste 5.000 de raniti, informeaza Agerpres.Deocamdata nu au fost furnizate informatii clare despre numarul disparutilor, care era estimat in…

- Japonia a ramas miercuri in stare de alerta, in contextul in care ploile torentiale afecteaza in prezent centrul tarii, iar inundatiile si alunecarile de teren din weekend-ul trecut s-au soldat cu cel putin 55 de morti, informeaza Agerpres, care preia AFP.

- Ploaia din dimineața zilei de 5 iulie a facut prejudicii in centrul și sudul țarii. De intervenția pompierilor a fost nevoie in localitați din raioanele Hincești, Ialoveni, Criuleni, Leova, UTA Gagauzia, dar și municipiul Chișinau.

- Cel putin 97 de persoane au murit vine dupa prabusirea unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, marele oras din sudul Pakistanului, potrivit unui nou bilant publicat sambata de autoritatile, care au raportat de asemenea și doi supraviețuitori, relateaza AFP . Avionul companiei Pakistan…

