Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel de alerta din cauza precipitatiilor ''istorice'', avertizand ca ploile vor continua pana duminica si ca exista riscul producerii altor alunecari de teren. Precipitatii record inregistrate in numeroase regiuni (Hiroshima, Kyoto, Okayama etc.) au antrenat numeroase alunecari de teren…