Intemperii în Japonia - Cel puţin 100 de morţi, operaţiuni de salvare extrem de dificile Bilantul provizoriu al ploilor torentiale care s-au abatut in ultimele zile asupra regiunii de vest a Japoniei a urcat la 100 de morti, a anuntat luni dimineata purtatorul de cuvant al Guvernului nipon. Agentii de interventie incearca sa gaseasca numeroasele persoane date disparute, insa cautarile lor sunt ingreunate de faptul ca multe cartiere din orasele inundate au fost acoperite complet de noroi si daramaturi, informeaza AFP si DPA. Din totalul provizoriu de 100 de victime, 87 au fost declarate decedate si 13 in stare de stop cardio-respirator (expresie care indica faptul ca actul de deces… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul provizoriu al ploilor torentiale care s-au abatut in ultimele zile asupra regiunii de vest a Japoniei a urcat la 100 de morti, a anuntat luni dimineata purtatorul de cuvant al Guvernului nipon. Agentii de interventie incearca sa gaseasca numeroasele persoane date disparute, insa cautarile…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…

- Japonia a hotarat sa opreasca exercitii de pregarire in vederea unui eventual atac din partea Coreei de Nord, in urma summitului intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, dezvaluir joi agentia Kyodo, scrie Reuters conform News.ro . Un reprezentant guvernamental a…

- Bilanțul cutremurului de 6,3 grade, din Osaka, Japonia , a ajuns la patru morți și 380 de raniți, au anunțat autoritațile nipone, care adauga și ca activitatea fabricilor din zona industriala a metropolei a fost intrerupta. Autoritatile evalueaza in continuare pagubele produse de cutremurul de luni,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1, care a zguduit luni dimineata Osaka, a provocat trei decese si ranirea a peste 200 de persoane. Seismul care a lovit Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala si avarierea mai multor…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din metropola, Peter Yuen.Soferul a fost retinut, au…