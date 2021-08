Intemperii în Japonia: Alertă de inundaţii şi alunecări de teren; bilanţul creşte la 8 morţi Ploile torentiale care afecteaza Japonia de saptamana trecuta au ridicat la 8 numarul mortilor, astfel incat se mentine alerta de revarsare a raurilor, de inundatii si alunecari de teren in partea de sud a arhipelagului, relateaza EFE. Agentia Meteorologica din Japonia (JMA) a emis o noua alerta miercuri privind stationarea frontului umed care va lasa sa cada alte precipitatii ce ar putea provoca noi pagube in diferite puncte ale arhipelagului pe masura ce va avansa spre jumatatea de nord. Conform prognozelor, se asteapta ca spre seara frontul sa se deplaseze spre estul si nordul tarii si ar putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

