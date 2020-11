Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren declansate de o ploaie puternica in provincia Java Centrala din Indonezia, a informat miercuri un oficial local, potrivit DPA, informeaza AGERPRES. Alunecarea de teren din districtul Banyumas s-a produs marti devreme in timp…

- Militanții ISIS au cioparțit corpurile victimelor, intre care cel puțin 15 adolescenți, și le-au raspandit in padure, dupa ce au rapit și mai multe femei intr-un atac macabru. Un teren de fotbal din Mozambic a fost scena unei execuții infioratoare, organizate de militanți ai ISIS. Potrivit Daily Mail,…

- Alte 15 persoane au fost raportate decedate in urma ploilor torentiale care au cazut in Vietnam, ridicand bilantul victimelor inundatiilor si alunecarilor de teren din aceasta tara la 105 morti, in contextul in care 27 de persoane sunt date disparute, au anuntat marti autoritatile vietnameze, citate…

- Echipele de salvare din Vietnam au descoperit cadavrele a 22 de soldati ingropati de alunecarile de teren, au declarat luni autoritatile locale, potrivit carora bilantul provizoriu al intemperiilor se ridica la cel putin 90 de morti, potrivit DPA. Alunecarile de teren au inceput in provincia vietnameza…

- Opt persoane, printre care fosti si actuali angajati ai Agentiei Nationale a Transportatorilor Auto (ANTA), dar si agenti economici, au ajuns in vizorul CNA pentru abuz de serviciu si fals in acte publice.

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala au … Post-ul O noua facilitate in Spațiul Privat Virtual: Plata in numele altei persoane decat titularul contului