Intemperii în Franţa: Un bărbat a murit înecat în maşina sa Un barbat in varsta de 37 de ani a fost gasit mort marti dimineata in vestul Frantei, inecat in masina sa, in conditiile in care ploile "diluviene" continua sa cada asupra unei parti a tarii, relateaza AFP. Potrivit primelor elemente ale anchetei, victima ar fi pierdut controlul vehiculului care s-a rasunat intr-un curs de apa pe o sosea din Normandia, ca urmare a ploilor ce afecteaza aceasta regiune a Frantei, potrivit autoritatilor locale. Saisprezece departamente franceze din sud-vest, centru si centru-est au fost plasate marti in stare de alerta de furtuna si inundatii, a anuntat Meteo-France,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

