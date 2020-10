Intemperii în Franţa - Bilanţul inundaţiilor din sud-estul ţării a ajuns la şase morţi Bilantul victimelor inundatiilor inregistrate in sud-estul Frantei pe 2 octombrie a crescut la sase, dupa descoperirea corpului unuia dintre cei doi pompieri dati disparuti in urma intemperiilor, au informat joi pompierii, potrivit AFP. Barbatul in varsta de 49 de ani a fost gasit in raul Var, in apropierea localitatii Carros, la peste 80 de kilometri de locul unde fusese luat de ape, au declarat pompierii din Alpes-Maritimes (sud-est) . Sase persoane sunt in continuare date disparute si despre alte 13 se crede ca lipsesc. Intemperiile au facut, de asemenea, doua victime in Italia, in Valea Aosta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

