- Ploile abundente care au continuat cateva zile in Belgia au dus la inundarea mai multor localitați din provinciile Namur, Luxemburg și Liege, inclusiv in oraș balnear Spa. Presa a informat despre pagube materiale semnificative. Au fost afectate case private, restaurante, autostrazi, precum și numeroase…

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.„Pentru noi, Ucraina…

- Mai multe țari membre ale UE cer interzicerea permanenta a creșterii animalelor pentru blana. Sunt și cateva state care se opun, inclusiv Romania, anunța spotmedia.ro. Austria și Olanda conduc o coaliție de țari din UE care solicita Comisiei Europene sa legifereze in acest sens și sa interzica…

- Inundatiile si alunecarile de teren provocate in Sri Lanka de ploile musonice au lasat in urma cel putin 17 morti si au fortat circa 270.000 de persoane sa isi paraseasca locuintele scufundate, a anuntat Centrul pentru gestionarea dezastrelor (DMC), relateaza AFP si Reuters. Majoritatea victimelor alunecarilor…

- ISRAEL. Pentru calatoriile in Israel: pasagerii (indiferent de varsta) care au stat mai mult de 72 de ore pe un teritoriu din afara Israelului trebuie sa prezinte un certificat PCR COVID-19 negativ, efectuat cu maximum 72 de ore inainte de ora de decolare.GERMANIA. Pentru calatoriile in Germania a fost…

- Salariul minim brut ar putea crește cu 400 de lei, adica ar ajunge la 2.700 de lei. Asta daca Parlamentul European va aproba o directiva privind salariile minime adecvate in UE. Insa Guvernul nu ar fi de acord cu majorarea in formula propusa de reprezentanții europeni, spun surse politice. Executivul…