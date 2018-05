Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea centrala a Cubei a fost izolata din cauza ploilor abundente cazute in ultimele zile, care au provocat inundatii si cresteri ale debitului raurilor in provinciile Villa Clara, Sancti Spiritus si Cienfuegos, de unde au fost evacuate peste 15.

- Cel putin 23 de persoane au murit si peste 75.000 au ramas fara acoperis in urma ploilor torentiale din timpul musonului, care afecteaza de zece azile Sri Lanka, in timp ce se asteapta o ameliorare a conditiilor meteo duminica in sud-vestul insulei, relateaza EFE. Cel putin 166.228 de…

- UPDATE 21.38: Dupa multe cautari, pompierii au descoperit sursa incendiului. E vorba de un scurt circuit de la instalatia electrica a magazinului de telefoane, de la parter, din incinta complexului. A fost destul de greu de depistat, fiindca fumul gros a invadat toate cele trei paliere ale complexului,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Valcea, pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru comercial din Ramnicu Valcea. Focul a pornit la un tablou electric amplasat pe un perete exterior al…

- Cel putin 30 de persoane au fost spitalizate din cauza intoxicatiei dupa ce un vulcan din provincia indoneziana Java de Est a aruncat in atmosfera fum toxic, au anuntat joi autoritatile locale, citate de...

- Trei persoane au fost intoxicate cu fum si 11 au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dimineata intr-un bloc din Deva, provocat de o tigara aprinsa, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- 21 de persoane, intre care 4 copii, au fost evacuate, astazi, de pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Incendiul, care a izbucnit intr-un apartament situat…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…