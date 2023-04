Inteligență, non-inteligență Unul dintre subiectele intens mediatizate in ultimele luni a fost Chat GPT. Pe scurt, idea polemicilor e ca, nu peste mult timp, Inteligența Artificiala (IA) va face de toate: va munci in locul nostru, va face politica, se va implica in deciziile de conducere ale firmelor, țarilor ș.a.m.d… Ce mai, IA va lua locul oamenilor in multe domenii. Iar Chat GPT nu a fost decat o unealta care sa ne arate de ce este in stare respective inteligența. Numai ca exista o problema… Inteligența Artificiala nu este o inteligența propriu-zisa, ci doar o suma de comutatoare care, cu ajutorul unor algoritmi programați… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

