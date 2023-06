Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul american Sam Altman, director și fondator al companiei OpenAI, care a creat robotul conversațional ChatGPT, nu investește doar in inteligența artificiala, ci și in carne artificiala.

- Nvidia a anuntat luni ca dezvolta cel mai puternic supercomputer cu inteligenta artificiala (AI) din Israel, pentru a satisface cererea crescanda a clientilor pentru aplicatii AI, transmite Reuters. Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat…

- Inteligenta artificiala ar putea prezenta riscuri existentiale, iar guvernele trebuie sa stie cum sa se asigure ca tehnologia "nu este folosita gresit de oameni rai", a avertizat miercuri fostul CEO al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC. Viitorul AI a fost pus in centrul conversatiilor dintre tehnologi…

- CEO-ul OpenAI, Sam Altman, iși va uni forțele cu conducerea unor companii precum Microsoft și Google, saptamana aceasta, ca o intalnire secreta a elitei de afaceri și politice, care incepe la Lisabona, Portugalia. Inteligența artificiala va fi in fruntea agendei, deoarece șeful ChatGPT se va intalni…

- ChatGPT, de la OpenAI, și Bard, de la Google, sunt mari consumatoare de energie, necesitand ferme masive pentru a furniza suficiente date. Racirea acelorași centre de date face, de asemenea, ca chatbot-urile sa consume foarte multa apa, transmite playtech.ro .

- „Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." (Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat ce ai invatat in scoala.) Albert Einstein Ei bine, am ajuns si ziua aia. Ziua in care, fara sa ne trezeasca sentimente de vinovatie si remuscari de obraznicie, o masina,…

- Sam Altman, CEO-ul și unul dintre fondatorii OpenAI, laboratul de inteligența artificiala ce a creat ChatGPT, susține, intr-un interviu acordat ABC News, ca inteligența artificiala va remodela societatea, dar ca vine și cu pericole, deși este „cea mai mare tehnologie” dezvoltata de om pana acum.

- Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania care a dezvoltat controversata aplicație de inteligența artificiala ChatGPT destinata consumatorilor, a avertizat ca tehnologia vine cu pericole reale, pe masura ce remodeleaza societatea, noteaza The Guardian. Altman, in varsta de 37 de ani, a subliniat…