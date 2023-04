Inteligența artificială va dicta pe piața muncii? Inteligența artificiala este din ce in ce mai mult integrata in diverse locuri de munca, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la rolurile care ar putea fi eliminate și ce trebuie sa faca lucratorii pentru a-și proteja cariera. „Inteligența artificiala a fost un domeniu cu o creștere continua a crearii de noi posturi, […] The post Inteligența artificiala va dicta pe piața muncii? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bicicleta electrica Acer ebii dispune de o tehnologie bazata pe inteligența artificiala care se adapteaza la condițiile de pedalare, la puterea de pedalare și la nivelul de asistența preferat de utilizator, pentru o experiența optima și personalizata. ebiiRide ajusteaza utilizarea bateriei in funcție…

- Toata lumea vorbește despre inteligența artificiala din spatele aplicației ChatGPT. Insa mai puțin cunoscuta este piața muncii din jurul acestui sector al tehnologiei care cunoaste o dezvoltare fulminanta, cu locuri de munca platite chiar si cu 335.000 de dolari pe an, relateaza Boomberg citat de Rador.Asa-numitii…

- Utilizatorii ChatGPT, aplicatia de inteligenta artificiala lansata de OpenAI, au semnalat luni, 20 martie, ca aceasta nu poate fi accesata, informeaza The Independent . Platforma Down Detector , care ofera informatii in timp real despre problemele de funcționare a mai multor site-uri importante, arata…

- Premierul Ciuca are un nou consilier in echipa guvernamentala. Se numește ION, iar șeful Executivului a ales sa-l și prezinte, la inceputul ședinței de miercuri, de la Palatul Victoria, de fața cu miniștrii din Cabinetul pe care-l conduce, pe consilierul guvernamental care foloseste inteligenta artificiala.…

- Cu tancurile si transeele sale din era sovietica, razboiul din Ucraina pare uneori o relicva a trecutului. Dar, potrivit expertilor, aduce si partea sa de lectii pentru orice conflict viitor, din Orientul Mijlociu pana in Taiwan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- DJ-ul David Guetta a declarat ca "viitorul muzicii sta in inteligenta artificiala" (AI), dupa ce a utilizat el insusi aceasta tehnologie pentru a adauga o voce in stilul celei a rapperului Eminem intr-un cantec pe care l-a compus recent, informeaza luni BBC. Celebrul DJ francez a folosit doua platforme…

- Ideea depunerii acestei fotografii a fost a celor de la Absolutely AI un studio de arta australian. Ei spun ca „au vrut sa atraga atenția asupra posibilitaților nelimitate ale inteligenței artificiale”. Au restituit premiul in bani și au informat DigiDirect despre circumstanțe, dar organizatorul nu…

- Noile tentative de frauda din mediul online vor fi mai elaborate si mai greu de detectat, intrucat atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala, avertizeaza ING Bank si Directoratul National pentru Securitate Cibernetica (DNSC), potrivit Agerpres. Printre cele…