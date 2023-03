Inteligența artificială, un alt fel de vaccin “gratuit”, dar mult mai periculos Daca acum 30 de ani cineva mi-ar fi spus ca intr-o buna zi ca inteligența artificiala ar putea fi capabila sa citeasca gandurile oamenilor, cu certitudinea aș fi ras. Nu mi-aș fi imaginat niciodata ca un robot, fie el și Ion de la Guvern, ar putea scaneze creierul uman și, pe baza unor algoritmi, sa-i induca individului o anumite stare sau luarea unor decizii. Numai ca filmele Sience Fiction din copilaria noastra devin, pe zi ce trece, realitate. O realitate crunta, care arata ca in viitorul apropiat s-ar putea sa fim puși in postura de a avea grija ce gandim daca vom sta in imediata apropiere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

