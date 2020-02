Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea a fost organizata de asociatia Animal Society, care deruleaza o campanie nationala de imbunatatire a atitudinii generale a cetatenilor fata de cainii fara stapan. Organizatia activeaza in domeniu de peste 25 ani, mult timp fiind cunoscuta drept Vier Pfoten Romania.

- Deputatul satmarean Ioana Bran reacționeaza azi la scandalul privind creșterea varstei de pensionare de catre guvernul Orban. „Discuția despre creșterea varstei de pensionare la 70 de ani, strecurata cu abilitate de Violeta Alexandru, ministrul Muncii, in declarațiile sale nu este intamplatoare. Tot…

- Cercetatorii din Statele Unite si Marea Britanie au raportat ca un sistem de inteligenta artificiala conceput de Google s-a dovedit la fel de bun in a detecta cancerul mamar precum radiologii, conform b1.ro. “Rezultatele studiului – efectuat cu unitatea “DeepMind”, detinuta de Alphabet, care s-a unit…

- Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologia 5G de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citat de Mediafax. Directorul…

- Peste o treime (37%) dintre cei care isi cauta un loc de munca ar fi dispusi sa renunte la o parte din salariu pentru sansa de a invata noi abilitati, in timp ce jumatate dintre candidati (51%) ar accepta o remuneratie cu 11,7% mai mica daca ar avea, in schimb, un program de munca flexibil, releva studiul…

- Cristian Horgea, vicepresedinte al PSD Arad face o marturisire fara perdea intr-o discutie cu deputatul Adrian Todor, legata de atitudinea unor politicieni, potrivit detaliilor din dosarul in care DNA Timisoara a cerut arestarea prevenitva a opt persoane pentru pretinse fapte de coruptie pretins…

- Alin Chirila (34 de ani) a devenit campion european la UCMMA (Ultimate Challenge MMA, o promoție mixta de arte marțiale cu sediul in Regatul Unit), categoria 84 kilograme. Meciul a avut loc la Londra, iar romanul și-a zdrobit adversarul, pe Matthew Holland, in doar 1:30 minute, anunța MEDIAFAX.Citește…