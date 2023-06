Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16-18 iunie, toți doritorii sunt așteptați la cea de-a doua ediție a festivalului „Dacii Liberi Moto Fest 2023”, care va avea loc la vinaria „Mileștii Mici”, din raionul Ialoveni. Festivalul este dedicat iubitorilor de motociclete și de muzica rock, organizat de catre clubul de motocicliști…

- Tehnologia AI reprezinta o revoluție in proiectare, aducand un nivel de performanța și eficiența fara precedent. Este recunoscut și de specialisti. Universitatile au introdus-o inca disciplina de studiu și chiar o folosesc pentru verificarea lucrarilor stud

- Domeniul securitații va fi dominat in proporție covarșitoare de tehnologie, susține CEO DO Security, Alina Paul. “Digitalizarea in domeniul pazei și securitații a devenit o prioritate in ultimii ani, odata cu progresul tehnologic și creșterea amenințarilor cibernetice. Utilizarea tehnologiilor digitale…

- Șase manifestari vor avea loc in cadrul celei de-a treia ediții a seriei de evenimente „WePerform – Seri de muzica și teatru”, parte din proiectul „La UVT, Cultura este Capitala!”. Aceasta se va desfașura in perioadele 9-11 iunie și in 17-18 iunie.

- Fanii i-au cerut actorului Ryan Reynolds sa ia masuri legale dupa ce asemanarea lui a fost folosita intr-o reclama generata de Inteligența Artificiala (AI) pentru Tesla .Saptamana aceasta, consilierul financiar și YouTuber Kevin Paffrath – cunoscut sub numele de „Meet Kevin” – a devenit viral pe…

- „Simfonia Apei”, la o noua ediție! Cand incep spectacolele de apa, muzica și lumini din centrul Capitalei Continue reading „Simfonia Apei”, la o noua ediție! Cand incep spectacolele de apa, muzica și lumini din centrul Capitalei at Tabu.

- Incepe Mioveni Art Fest! Prima ediție a concursului de muzica ușoara și populara „MIOVENI ART FEST” Clubul Copiilor Mioveni, in parteneriat cu primaria orașului și Centrul Cultural organizeaza, sambata, 20 mai 2023, prima ediție a concursului de muzica ușoara și populara „MIOVENI ART FEST”. Concursul…

- Ieri 12 mai a avut loc prima ediție a Festivalului – Concurs de muzica corala ,,Claudia Popdan” , organizat de Liceul de Arte ,,Aurel Popp” in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Uniunea Ziariștilor profesioniști din Romania si Școala Gimnaziala Rakoczi Ferenc. La Festival au participat…