Inteligența artificială, mod de îmbogățire sau cale spre apocalipsă? La șase luni de la nebunia debutului ChatGPT, publicul inca nu poate decide daca inteligența artificiala este urmatorul boom de tip dot-com sau o mașinarie apocaliptica. Atat entuziasmul, cat și teama nu sunt corecte, subliniaza analiștii companiei de consultanța Fisher Investments. Inteligența artificiala ofera oportunitați, dar nu putem vorbi nici de zorii unei lumi noi, […] The post Inteligența artificiala, mod de imbogațire sau cale spre apocalipsa? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

