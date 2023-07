Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 501. Ucraina a devenit un teren de testare fara precedent pentru inteligenta artificiala. Armata IT a Ucrainei numara aproximativ 250.000 de experti care testeaza diverse solutii de aparare imbunatatite de inteligenta artificiala p

- Prigojin a susținut ca Wagner nu va aștepta o invitație sau o permisiune din partea Ministerului pentru a apara regiunea Belgorod daca Ministerul nu va reduce amenințarile la adresa securitații regiunii.

- Kenneth Payne, profesor de strategie la Departamentul de Studii de Aparare al Kings College și autorul carții „I-Warbot: The Dawn of Artificially Intelligent Conflict”, considera nepotrivita comparația intre ascensiunea inteligenței artificiale și problema armelor nucleare din

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri seara decizia Statelor Unite de sustinere a coalitiei pentru livrarea de avioane de vanatoare F-16 si asteapta actiuni concrete, informeaza cotidianul Le Monde.

- Razboi in Ucraina, ziua 450. Fortele militare ucrainene au avansat in anumite zone ale orasului Bahmut, unde sunt lupte intense cu armata rusa, anunta Administratia de la Kiev, in timp ce autoritatile ruse au raportat moartea a doua persoane in atacuri co

- Prima confruntare intre forțele speciale ucrainene și cele rusești a avut loc la inceputul invaziei, cand Moscova a incercat sa cucereasca Kievul și sa-l asasineze pe președintele Ucrainei.

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, astazi, de Ziua Veteranilor de Razboi, ceremonia militara si religioasa de depunere de coroane, jerbe sau buchete de flori la Monumentul Eroilor Patriei amplasat in fata Universitatii Nationale de Aparare.

- Vitali Matvienko, reprezentant al Departamentului pentru Tratarea Prizonierilor de Razboi de la Kiev, a declarat ca soldații ruși au solicitat predarea voluntara de doua ori mai des și este direct legat de pregatirile pentru o contraofensiva. Declarația este citata de Radio Europa Libera, unde a vorbit…