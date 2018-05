Stiri pe aceeasi tema

- Google a adaugat o noua funcție pentru serviciul sau de e-mail, numita Smart Compose, pentru ajuta utilizatorii sa scrie mai repede mesajele cu ajutorul inteligentei artificiale. Noua funcție are rolul de a ajuta in compunerea mailurilor prin sugerarea unor fraze complete in contextul particular al…

- Inteligenta artificiala a obtinut un nou succes: un program informatic a reusit sa se orienteze mai eficient decat omul intr-un joc de realitate artificiala, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature. Programul in cauza "a depasit un jucator profesionist", "navigand cu suplete",…

- Un instrument promitator pentru accelerarea cercetarii stiintifice, dezvoltarea inteligentei artificiale presupune si ''riscuri'', daca nu este utilizata asa cum trebuie, a estimat vineri Demis Hassabis, directorul companiei DeepMind, filiala a Google, creatoarea super-programului…

- Inteligenta artificiala (AI) este un subiect adus in discutie frecvent in ultimul timp, cu diverse aplicatii tot felul de domenii. Aceasta tehnologie poate rezolva probleme complexe si are potentialul de a transforma intregi industrii.

- Google este o companie recunoscuta pentru proiectele inovatoare din domeniul tehnologiei, iar de aceasta data urmareste sa detecteze bolile cardiovasculare cu ajutorul invatarii automatizate, scrie The Next Web. Intr-o lucrare publicata in revista „Nature Biomedical Engineering”, filiala companiei –…

- Google poate calcula riscul unui infarct doar printr-o analiza simpla a ochilor. Cercetatorii au descoperit o metoda noua și ingenioasa de a anticipa eventualele probleme de sanatate cu ajutorul inteligenței artificiale.