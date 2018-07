Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea timpurie si corecta a afectiunilor medicale pe baza imaginilor generate de computerul tomograf este una dintre cele mai dificile sarcini pentru un medic, experienta cumulata in zeci de ani de activitate putand urgenta cu saptamani sau chiar luni inceperea tratamentului pentru o boala grava.

- RTB House, compania globala care ofera servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, anunța câștigarea premiului Alconics 2018. Festivitatea premierii celor mai inovatoare branduri care utilizeaza inteligența artificiala a ajuns anul acesta la a treia ediție, în parteneriat…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 a inceput, iar motanul Ahile a prezis deja corect castigatoarea din primul meci, Rusia vs Arabia Saudita (scor 5 - 0). Mai mult, in 2010 caracatita Paul a ales echipa castigatoare in 12 din 14 meciuri la World Cup. Acum, in 2018, avem la dispozitie si unelte high-tech…

- Google nu va permite ca software-urile sale de inteligenta artificiala (AI) sa fie utilizate in fabricarea de armament si in operatiuni de supraveghere nejustificate, au anuntat joi reprezentantii acestei companii detinute de grupul Alphabet Inc, definind astfel standardele pentru deciziile sale…

- UniCredit anunta ca va oferi primul card de credit pe numele unui utilizator cu inteligenta artificiala, Sophia, robotul umanoid creat de compania Hanson Robotics, care va ridica cardul in cadrul unui eveniment organizat de UniCredit Bank, informeaza institutia bancara. „Europa Centrala…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un plan de 20 de miliarde de dolari, bazat pe dezvoltarea investitiilor, partajarea datelor si stabilirea unor norme etice, pentru a plasa UE "in prim-planul" cercetarilor...

- Big Data e aplicația de care directorul sportiv Monchi și antrenorul Di Francesco se folosesc pentru a alege jucatorii potriviți și cele mai bune soluții in teren, analizand milioane de variante și situații. Aruncata sambata de Fiorentina de pe podiumul Seriei A, AS Roma repeta pentru derbyul Capitalei…