Stiri pe aceeasi tema

- Un neurocercetator analizeaza daca implementarea unei funcții care mimeaza receptorii de serotonina in tehnologiile de inteligența artificiala, care imita in mare parte rețelele neuronale umane, ar putea fi in același timp un lucru bun dar și unul rau, scrie Motherboard. ​

- In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi "la distanta" in privinta reabilitarii detinutilor. "Asta este bine", a spus papa. "Pentru ca la varsta mea, de exemplu, se…

- Gabriel Diaconu, medic psihiatru, este de parere ca in spatele crimei cumplite din Timisoara (o tanara si-a ucis fetita) sta o boala psihica netratata, declansata, probabil, in momentul in care femeia a devenit mama. "Nu vorbim de o educatoare, ci de o fapta penala care probabil are in spate o patologie…

- O serie de studii au confirmat faptul ca pacienții care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera. In cadrul unei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa mixta de oameni de stiinta din importante universitați din Manchester, Liverpool…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Sistemele de inteligenta artificiala, dezvoltate pentru a-i pregati pe astronauti pentru viitoarele misiuni spatiale, au acum alta utilitate, la fel de nobila- pot ajuta la rezolvarea crimelor, scrie Futurism.

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.