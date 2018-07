Stiri pe aceeasi tema

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China…

- Marea Britanie nu si-a vindecat niciodata sindromul post-imperial. Ca in stresul post-traumatic, Marea Britanie a incercat sa mentina marele Imperiu in care soarele nu apunea niciodata prin crearea Commonwealth-ului si a incercat sa mentina relevanta globala si grandoarea fostului Imperiu Britanic pentru…

- Ministrul britanic al Sanatații, Jeremy Hunt, a fost numit luni seara in funcția de ministru al Afacerilor Externe, dupa demisia euroscepticului Boris Johnson, aflat in dezacord cu orientarea premierului Theresa May cu privire la Brexit, a anunțat Downing Street, conform AFP.

- Jaguar Land Rover a raportat o scadere a profitului, dupa o crestere mai lenta a vanzarilor si o crestere a investitiilor in afaceri, relateaza BBC. Veniturile anuale brute au scazut la 1,5 miliarde de lire sterline de la 1,6 miliarde lire sterline fata de anul precedent, iar profitul…

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

