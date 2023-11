Intelegerea secreta dintre Gigi Becali si Edi Iordanescu a fost dezvaluita chiar de patronul de la FCSB. Gigi Becali a spus ca i-a promis lui Edi Iordanescu ca nu va mai spune nimic despre nationala Romaniei. Mai mult, Becali s-a razgandit si a spus ca acum vrea ca nationala Romaniei sa se califice la EURO. […] The post Intelegerea secreta dintre Gigi Becali si Edi Iordanescu: „I-am promis asta!” appeared first on Antena Sport .