- Jumatate dintre elevi au fost victime ale bullying-ului in scoli. Nu putini s-au transformat și ei in agresori. Elevii spun ca se lovesc de bullying chiar in clasele in care ei invata, in grupul de prieteni sau pe retelele de socializare.

- Doi din zece romani recunosc ca in ultimul an au simtit nevoia sa discute cu un psihoterapeut, dar doar 50% din ei au si apelat la unul, arata un studiu citat de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Confruntandu-se cu o incertitudine economica tot mai mare, companiile trebuie sa abordeze atat preocuparile financiare, cat și de bunastare mintala pentru a-și putea sprijini angajații in aceste vremuri nesigure și a ține la distanța demisiile, potrivit unei noi cercetari a Grupului Adecco, anunța…

- Cei doi romani, in varsta de 21 de ani, din Bacau, au patruns in biroul angajatorului printr-o fereastra și au sustras 60.000 de euro și mai multe dispozitive electronice. Vor fi extradați in Austria.

- Peste jumatate dintre romani (54%) considera o casa ideala prin prisma eficientei energetice, iar opt din zece persoane (83%) sunt de parere ca materialele de zidarie alese in constructia locuintei favorizeaza mentinerea caldurii in locuinta, se arata intr-un studiu de specialitate, publicat marti,…

- 11.000 de participanți sau beneficiari ai Pilonului II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) au incasat circa 182 milioane de lei in primele șase luni din acest an, arata cele mai recente dater ASF. Din valoarea totala a plaților efectuate, un procent de 88% a fost aferent deschiderii dreptului…

- Pretul si calitatea materialelor de zidarie folosite in constructia unei case reprezinta pentru mai mult de 80% dintre romani cele mai importante aspecte evaluate atunci cand se informeaza asupra unei locuinte, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat marti. Conform Reveal Marketing…

- Sase din zece mileniali romani folosesc aplicatii financiare, populare si printre alte generatii, pentru a-si gestiona mai bine banii, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…