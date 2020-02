Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților, i-a solicitat, miercuri, premierului Ludovic Orban sa retraga proiectul de asumare a raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. Liderul PSD susține ca „daca Orban nu ar fi un laș, ar recunoaște…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu i-a transmis astazi premierului Ludovic Orban ca proiectul angajarii raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi, aflat in dezbatere in Parlament, este „un abuz de democratie” si i-a cerut sa-l „retraga de indata”.

- Cu toate ca Ludovic Orban refuza sa isi dea demisia exista mai multe negocieri, in special pentru momentul motiunii de cenzura. Mai exact despre ce se va intampla daca motiunea va trece, desi liberalii considera ca nu va trece. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca nu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca in Romania nu vor avea loc alegeri anticipate si ca, daca premierul Ludovic Orban chiar isi doreste alegerile anticipate, ar trebui sa demisioneze.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat, marți, de la Palatul Parlamentului, pe liberali de „politica marunta și ipocrita” asta pentru ca PNL a fost cel care a modificat legea electorala in sensul in care primarii sa fie aleși intr-un singur tur de scrutin, adaugand ca vicepremierul…

- Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, la Palatul Cotroceni, ca l-a chemat, vineri, pe Ludovic Orban, pentru a discuta despre modul in care se pot declanșa alegerile anticipate. Președintele a precizat ca se ia in calcul inclusiv demisia premierului.”Eu cred ca sunt posibile și ma voi implica…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, afirma ca premierul Ludovic Orban trebuie demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu a afirmat ca in Romania nu…