- Facebook, Google, Microsoft si Twitter vor colabora pentru a facilita portabilitatea datelor personale ale utilizatorilor care vor sa-si transfere informatiile de pe o platforma pe alta, au anuntat companiile vineri, potrivit AFP. Initiativa, denumita ''Data Transfer Project'',…

- Aproape 2.500 de absolventi de gimnaziu s-au inscris la prima proba a Evaluarii Nationale in Eveniment / on 12/06/2018 at 11:54 / 2.451 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris, la nivelul judetului Teleorman, la prima proba a Evaluarii Nationale, dintre acestia prezentandu-se la examenul de…

- Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la București cele mai noi tendințe in digital și tehnologie, avand pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix.

- Aplicatia de mesagerie Snapchat va adera la codul de conduita al Uniunii Europene impotriva continutului online care promoveaza ura, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite dpa. Snapchat este a 7-a mare platforma de social media care adera la initiativa voluntara menita sa combata continutul online…

- Marș de recunoaștere de la Braila la Baziaș – Luni, navele acosteaza in Portul Turnu Magurele in Eveniment / on 04/05/2018 at 13:51 / Doua nave militare ale Divizionului 67 Nave Purtatoare de Artilerie executa un marș de recunoaștere de la Braila la Baziaș, iar luni, 7 mai, vor acosta și in…

- 72 de km de drumuri județene, incluși in programul de investiții pentru 2018 in Economie / on 24/04/2018 at 10:07 / Situația drumurilor județene și obiectivele de investiții in județul Teleorman, in anul 2018, au fost subiectele dezbatute de președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu…