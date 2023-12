Stiri pe aceeasi tema

- In 11 luni ale anului 2023, Republica Moldova a exportat peste 292.000 de tone de rapita, de aproape patru ori mai mult ca in 2022 si de peste doua ori si jumatate mai mult comparativ cu anul 2021, cand s-au inregistrat o recolta si un export mai mari ca in 2022, arata o a expertului Iurie Rija. Daca…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, luni, la Washington, cu Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, intrevedere care a avut loc in cadrul vizitei oficiale pe care șeful Executivului o efectueaza in SUA. Agenda discuțiilor a inclus teme legate de razboiul din Ucraina si situatia de securitate…

- Ne leaga trecutul, dar si mai mult ne leaga viitorul, este mesajul transmis de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, potrivit stiripesurse.ro "Romania, de a lungul anilor, ne a iubit neconditionat, fara a astepta lauri sau beneficii", adauga ea."Romania este…

- Romania aspira, pe baze legitime, sa devina lider regional. Vocația sa geopolitica ii potențeaza acest amplu țel. In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, stat ce a recuperat decalaje majore de dezvoltare in decursul procesului sau de integrare, pilon al Flancului Estic al NATO și partener…

- Fostul secretar al Comisiei Bisericii Ortodoxe Ruse, Serghei Ciapnin, a dezvaluit, intr-un interviu online pentru HotNews.ro ca, Mitropolitul Vladimir al Moldovei și Patriarhul Kiril ar fi avut o discuție dura, cu ușile inchise. Asta dupa ce, saptamana trecuta, șeful bisericii ortodoxe de la Chișinau…

- Burhan Sonmez, Manuel Vilas și Hila Blum sunt trei dintre autorii Anansi care vor fi prezenți toamna aceasta la festivalurile de literatura din Romania și Republica Moldova. Sibiu, Timișoara, Iași și Chișinau sunt cele patru orașe unde indragiții scriitor