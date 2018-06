Intelectualul roman, umil in fata oligarhului

Cartianu, care tine pixul ca pe o coasa tocita si numai intelectual nu e, a mazgalit despre “ziariciul Cristoiu”. E a doua oara cand acest odangiu al anticoruptiei (al represiunii, de fapt) furgaseste cu dezinvoltura din patrimoniul meu lexical. Intai a subtilizat titlul unei carti, “Sictir, bagabontilor”, ca sa-si incoroneze o infierare cu pretentii de […] Intelectualul roman, umil in fata oligarhului is a post from: Ziarul National