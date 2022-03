Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de cipuri din Santa Clara, SUA, a declarat ca va construi doua noi fabrici in Madgeburg, Germania, ca parte a investitiei. Fabricile vor folosi cea mai avansata tehnologie de fabricare a cipurilor, ca parte a unui efort de a produce cipuri cu latimea de doi nanometri sau mai putin. Constructia…

- Procurorul Curtii Penale Internationale a anuntat, miercuri seara, inceperea unei anchete asupra situatiei din Ucraina, unde ar fi comise crime de razboi, dupa ce a primit unda verde de la 39 de state parti ale forului, printre care si Romania, potrivit www.icc-cpi.int . “Tocmai am informat presedintia…

- Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student: "Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor aflate in zona roșie, iar țari precum Italia, Franța, Spania, Germania sau Portugalia se regasesc pe aceasta lista. CONSULTAȚI AICI HOTARAREA CNSU LISTA COMPLETA A ȚARILOR AFLATE IN ZONA ROȘIE La revenirea…

- Comisia Europeana a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari. Valoarea este de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro, platite…

- Comisia a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari, in valoare totala de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro platite in 2020 statelor…

- Grupul Renault a vândut anul trecut în lume aproape 2.7 milioane de vehicule, în scadere cu 4.5% fața de 2020, iar dintre acestea, 537.000 au fost Dacia și 385.000 au fost Lada. Marca Renault a vândut în lume 1,31 milioane autoturisme, în scadere cu 10% fața de 2020.…

- Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de portocaliu si verde, potrivit Le Soir. In fiecare joi, Centrul European pentru Controlul Bolilor…