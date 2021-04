Stiri pe aceeasi tema

- La puțin peste 1.000 de zile de la intrarea in producție a SUV-ului electric ES8, chinezii de la Nio au sarbatorit un moment important in istoria companiei. Producția a ajuns la 100.000 de unitați, dupa ce borna 50.000 fusese atinsa in iulie 2020. In martie, Nio a livrat 7.257 de mașini electrice catre…

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…

- Constructorul auto american Ford Motor Co. a anuntat joi ca va asambla camionetele F-150 si SUV-ul Edge in America de Nord fara anumite componente si de asemenea va suspenda productia la doua uzine, din cauza deficitului global de cipuri, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ford, companie prezenta…

- Aston Martin va lansa 10 versiuni noi pentru modelele sale in urmatorii doi ani, pe lista fiind și o posibila varianta electrificata pentru SUV-ul DBX. Constructorul britanic pregatește și doua modele 100% electrice, a caror producție va avea loc in Marea Britanie, incepand cu anul 2025. Informația…

- Sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva Huawei in mandatul președintelui Donald Trump, precum și includerea companiei pe o "lista neagra" din cauza "siguranței naționale" sunt motivele pentru care chinezii se gandesc sa ia o decizie radicala, in contextul in care noul lider SUA nu da semne ca…

- Seat ar putea sa produca primele sale mașini electrice la uzina de la Martorell in jurul anului 2025, potrivit declarațiilor facute de oficialii companiei. Președintele constructorului susține ca exista "discuții avansate" cu autoritațile locale in acest sens și ca un anunț oficial va fi facut in saptamanile…

- Renault si Stellantis au anuntat, vineri, ca sunt nevoite sa suspende productia de vehicule la mai multe fabrici, din cauza deficitului de semiconductori la nivel mondial, transmite Reuters potrivt news.ro. Producatori auto din intreaga lume au fost afectati de deficitul de cipuri utilizati…

- Producatori auto din intreaga lume opresc liniile de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor. S-a produs un dop de producție, parțial din cauza sancțiunilor americane impotriva unor producatori chinezi de cipuri, potrivit unor oficiali din industrie, citati de Reuters. Un alt motiv…