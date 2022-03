Stiri pe aceeasi tema

- peste 2200 de elevi din județele Bacau și Vaslui au participat la activitațile de educație financiara derulate in anul 2021 de Agenția Bacau a Bancii Naționale a Romaniei (BNR) in proiectul „Sa vorbim despre bani și banci” BNR s-a implicat și in anul 2021 in proiecte de educație financiara considerand…

- Lucrurile sunt in plina mișcare iar elevii ar putea avea in curand la școala o așa numita „saptamana verde”, in care sa discute despre mediu și schimbarile climatice,iar din 2023 ar urma sa fie introdusa și o noua materie: educația pentru mediu. Pe langa saptamana „Scoala altfel”, elevii ar putea avea…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau va deschide primele cursuri de calificare/recalificare, din cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și destinat tinerilor șomeri NEETs…

- Mai mulți șomeri aflați in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau vor incepe inca din luna ianuarie un curs de calificare. Mai exact, 28 persoane (imparțite in doua grupe de cate 14), aflate in cautarea unui loc de munca, se vor pregati pentru a profesa meseria de operator…

- Astazi, in jurul orei 17.00, IPJ Bacau a fost sesizat prin 112, de catre o femeie de 46 de ani, din Darmanești, despre faptul ca, soțul sau ar fi incercat sa se sinucida cu arma de autoaparare pentru care este deținator legal. La fața locului s-a deplasat un echipaj Smurd care a efectuat manevre de…

- Bacauanii au ramas surprinși marți, 14 decembrie, cand au vazut in fața Prefecturii mai mulți oameni in uniforma protestand zgomotos și cu lozinci anti-guvernamentale. Membrii Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare (SNPP) filiala Bacau au protestat pentru ca nu au nicio garanție a aplicarii…

- Necazurile se țin lanț de comercianți, și la final de an, dupa ce toata vara, zeci de sortimente de produse alimentare au fost scoase de la raft, intrucat exista un risc major pentru sanatatea consumatorilor. De data asta, locul pulpelor și a pipotelor periculoase importate din Polonia a fost luat de…

- Educația formala, de stat sau privata, se ocupa, in principal, de dezvoltarea aptitudinilor de comunicare sociala, abilitați tehnice și conduita productiva in relație cu exteriorul. Pentru cine are inclinația de lucru cu interiorul, oamenii sunt ajutați și direcționați spre preot, duhovnic, preainalți…