Președintele PMP Galați, deputatul Catalin Cristache a votat in aceasta dimineața la Secția nr. 52....

Ideea construirii unei casute in care se pot pune diverse produse alimentare neperisabile, paine, dulciuri,...

Polițiștii Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe D.E. 581,...

In campania electorala, candidații se agața de orice oportunitate pentru a-și face simțita prezența. Astfel...

Polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. Galați au efectuat opt perchezitii domiciliare...

Direcția Generala Anticorupție, Asociația Pro Democrația și Fundația Hanns Seidel Romania anunța lansarea Proiectului #Integritate 2020, constand in organizarea unui concurs de filme de scurt metraj cu tematica anticorupție. Evenimentul are loc astazi, 4 august a.c., in curtea Muzeului de Arta din Cluj-Napoca,…

Primaria municipiului Galați anunța ca galațenii care au reședința in imobile de pe strazile Armata...