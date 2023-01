Integrarea refugiatilor ucraineni pe piata muncii In perioada 20-21 ianuarie Asociația Hands across Romania organizeaza targ de locuri de munca pentru refugiații din Ucraina. Evenimentul va avea loc la Palatul Copiilor din București și vine în întâmpinarea nevoilor profesionale ale refugiaților, oferind totodata un spațiu pentru adresarea nevoilor de recrutare pentru angajatorii care valorizează implicarea socială și cu nevoi de angajare în prezent. Targul se desfașoara in cadrul proiectului VoHub – consiliere vocaționala pentru refugiați derulat in parteneriat cu DGASMB și Primaria Municipiului București și finanțat de CARE, FONPC… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

