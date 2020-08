Stiri pe aceeasi tema

- A doua editie a Flight Film Festival: Science, Fiction, Technology, Music va avea loc la Timisoara, in perioada 30 august-1 septembrie. Evenimentul prezinta 3x3 William Eubank, o integrala cu filmele unuia dintre putinii regizori dedicati strict filmelor SF.William Eubank este un exemplu al…

- CAUZA: Fondul Local de Investiții COVID 19 pentru SANATATE IN EDUCAȚIE START INSCRIERI: 01 iulie 2020 DATA DESFAȘURARII ALERGARII: in intervalul 20 iulie – 20 septembrie 2020 PREMIEREA: Duminica 27 septembrie 2020 DESCRIERE ȘI PALMARES Sportul a devenit in ultimii ani modul prin care oamenii aduc schimbarea…

- ADVERTORIAL. In 1 iulie va pleca prima cursa charter cu turiști! Cu toate ca ne aflam la jumatatea perioadei estivale, operatorii de turism nu au renunțat la ideea de a organiza, in continuare, curse charter de vacanța cu zbor direct de pe aeroportul Timișoara. Astfel, turiștii care doresc sa iși petreaca…

- West Summer University este un proiectorganizat de Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara,cu sprijinul Universitații de Vest din Timișoara. Anul acesta, proiectul desfasoara o editie speciala, intitulata WebSU. Editia isi propune sa le ofere elevilor din Romania si Republica…

- Patru tineri au fost arestați in dosarul valutei false. Alte șase persoane au fost plasate sub control judiciar. Este vorba de un grup infracțional constituit in Valea Jiului. Gruparea infracționala era condusa de Florin Țurcaș, fost consilier local la Petrila, care de altfel mai avea antecedente…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului European va avea loc online, in perioada 8 - 21 iunie, pe doua platforme online unde vizionarea productiilor va fi gratuita.Potrivit unui comunicat remis vineri News.ro de Institutul Cultural Roman, filmele selectate vor putea fi vizionate, in perioada…

- Alfonso Cuaron, regizorul mexican al filmului ''Roma'', distins cu trei premii Oscar, si-a adus sprijinul pentru o campanie de sustinere a angajatilor casnici, incurajand angajatorii sa le plateasca salariile pe perioada epidemiei de coronavirus, relateaza miercuri AFP. Cineastul, laureat…