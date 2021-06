Stiri pe aceeasi tema

- Un juriu federal a acordat despagubiri de 75 de milioane de dolari pentru doi frați din Carolina de Nord, care au stat peste 30 de ani la inchisoare pentru viol și crima, deși erau nevinovați, informeaza CNN . Leon Brown și Henry McCollum au fost exonerați de acuzații in 2014 dupa un test ADN, dar au…

- Un juriu din Carolina de Nord a acordat 75 de milioane de dolari ca despagubiri unor frați afro-americani condamnați pentru violarea și uciderea unei fetițe de 11 ani în 1983 dupa ce aceștia au petrecut trei decenii în închisoare pe nedrept, relateaza Insider.Cei doi barbați…

- Simona Halep se apropie de 40.000.000 dolari castigati din tenis. Eliminata in optimi de la Madrid, romanca a plecat cu un premiu de consolare de peste 34.000 de euro. De la inceputul anului, ea a mai incasat aproape 450.000 de dolari de la turneele la care a participat. Cu astfel de venituri, Simona…

- Femeia din meme-ul viral „Disaster Girl” a vandut fotografia originala cu 473.000 de dolari, relateaza BBC . Zoe Roth, acum in varsta de 21 de ani, a devenit virala pe internet dupa ce a fost fotografiata pe cand avea varsta de patru ani, in fața unei cladiri in flacari, cu un zambet diabolic pe fața.…

- Ca sa primeasca moștenirea, trebuie mai intai sa scoata mulți bani din buzunare. Familia fostului șef de la Samsung are de achitat o taxa de 11 miliarde de dolari, adica mai bine de jumatate din ce au de imparțit. Coreea de Sud are una dintre cele mai mari rate a taxei pe mostenire din lume:... View…

- Numele de domeniu Google Argentina a fost cumparat de un designer de web, in ​​timp ce site-ul a ramas fara alocare in web timp de doua ore, utilizatorii australieni nereușind sa intre pe site-ul de cautare. Designerul din Australia a observat faptul ca nu mai poate accesa Google și a verificat daca…

- Bernie Madoff, un broker din SUA condamnat pentru orchestrarea unei masive scheme de fraudare Ponzi, a murit in inchisoare, la varsta de 82 de ani, conform agentiei Associated Press. Bernie Madoff a decedat miercuri dimineata, in Centrul Medical Penitenciar Butner, situat in statul Carolina de Nord.…

- Site-ul american Nerd Bear propune fanilor vizionarea tuturor producțiilor din franciza pentru suma de 1.000 de dolari, pentru a sarbatori lansarea celui de-al 25-lea film al francizei “James Bond”. Cel care va fi ales va avea la dispozitie 30 de zile pentru a vedea cele 24 de aventuri ale celebrului…