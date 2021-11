Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de aprovizionare de la nivel global duc și in Romania la intarzieri in livrarea unor marfuri din Asia și pot chiar aduce unele scumpiri. E vorba mai ales de produse nealimentare fabricate in China sau in alte țari ale Asiei, cunoscute pentru costurile de producție mici.

- Pe langa criza provocata de noul coronavirus și discuțiile constante despre situația COVID și despre vaccinarea impotriva COVID-19, cei mai mulți romani se gandesc deja cu infrigurare la faptul ca vine iarna și la cum vor arata facturile la utilitați in sezonul rece. In tot acest context, dupa ce inca…

- Problemele de pe lanțul global de aprovizionare sunt din ce in ce mai acute și imping prețurile tot mai sus. In plus, specialiștii avertizeaza ca acestea pun in pericol redresarea economica. Economia globala se confrunta cu unul dintre cele mai mari blocaje din istorie. Indicatorii Bloomberg Economics…

- Problemele de pe piata cipurilor fac ca Apple sa nu poata sa vanda atat de mult si de repede cat ar putea si cat ii permite cererea, iar asta costa scump compania americana. Apple si-a prezentat rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru fiscal, cu 83,4 miliarde de dolari venituri,…

- Nawaf Salameh, Presedintele si Fondatorul Alexandrion Group, cel mai mare producator și distribuitor de bauturi spirtoase și vinuri din Romania, a vorbit despre modelul de business care a asigurat succesul și dezvoltarea grupului la nivel global. Externalizarea serviciilor, expansiunea in cat mai multe…

- In timp ce Romania stabilește recorduri de noi infectari, deținand locul 2 in Europa și 5 in lume, cazurile de COVID-19 la nivel global in perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentand o scadere cu 10 % fata de saptamana precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat…

- Platforma prin care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a distribuit vaccinurile anti-covid la nivel global in 2020 a fost dezvoltata de compania romaneasca Essensys Software, a declarat, joi, directorul general al acesteia, Mihai Matei, intr-o dezbatere pe tema digitalizarii. "Lucram foarte…

- Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana și feroviara, dar mai ales pe cale maritima, a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin și de ROMASIA, jucator activ de peste 12 ani in aceasta…