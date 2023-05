Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul Ploiești-Buzau al Autostrazii A7 Moldova este cel mai „vaduvit” din punct de vedere al respectarii termenelor de execuție. Asociația Pro Infrastructura a filmat din drona lotul al doilea, dintre Spataru și Mizil, iar concluziile sunt extrem de dure. „«Șantierul» este aproape incremenit intre…

- V. S. Asociația Pro Infrastructura a prezentat noi imagini de pe primul lot al autostrazii Dumbrava – Buzau, acolo unde, cel puțin momentan, lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui sa fie, astfel incat acest sector sa fie gata la timp. Daca nu se va revigora ritmul de lucru de catre asocierea de firme…

- Pe primul lot al Autostrazii A7 lucrarile avanseaza cu greu. In 8 luni de la inceperea șantierului, asocierea Pizzarotti-Retter a reușit un avans de doar 8-10%, potrivit Asociația Pro Infrastructura, care a publicat in premiera o filmare aeriana completa de pe cei 21 kilometri ai lotului Dumbrava-Mizil.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat marți in vizita pe lotul 2 al Autostrazii A0, un segment de 19 kilometri, spune ca, deși termenul de finalizare este iunie 2024, constructorul a precizat ca va finaliza lucrarile cu un an mai devreme.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, marti, ca pe șantierul Lotului 2 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord (A0 Nord -19 km) antreprenorul roman are o mobilizare exemplara.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, in cadrul unei vizite efectuate pe Autostrazii A7, in judetul Buzau, ca are convingerea ca termenele asumate vor fi devansate, dat fiind ritmul alert de lucru. ‘Sunt extrem de bucuros ca ceea ce parea anul trecut un SF, iata ca prinde contur…

- Mai multe curse aeriene care urmau sa decoleze in aceasta dimineata de pe Aeroportul din Iasi inregistreaza intarzieri, in timp ce drumul spre Aeroport a fost blocat noaptea trecuta dupa ce mai multi copaci au cazut pe carosabil. Au intervenit pompierii de la ISU Iasi. Mai multi pasageri au fost nevoiti…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a efectuat, ieri, o vizita pe șantierul Autostrazii A7, pe tronsonul Mizil – Pietroasele, unde, potrivit declarațiilor vicepremierului, s-a ajuns la 13-14% din stadiul lucrarilor. Grindeanu s-a aratat, totuși, nemulțumit de anumite neajunsuri. Iata ce a declarat…