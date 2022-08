Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav ar putea deveni operațional din iunie 2023, a anunțat directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc. Anterior, se vehicula data de 1 noiembrie 2022 pentru operaționalizarea primului aeroport din Romania construit de la zero in ultimii 50 de ani. Printre factorii care contribuie la decalarea termenului de operaționalizare a aerportului s-ar numara posibile intarzieri in livrarea echipamentelor de radionavigație. Președintele Consiliului Județean Brașov Adrian Veștea estimeaza ca pana la finalul lunii octombrie vor fi livrate la Brașov toate componentele,…