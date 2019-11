Stiri pe aceeasi tema

- Minerii si energeticienii din Gorj vor face parte incepand de anul viitor dintr-o noua companie, Electra. Pentru ca SNLO si complexurile energetice din Oltenia vor fuziona cu Nuclearelectrica si o parte din Hidroelectrica, companii in care salariile...

- Inca un cetațean algerian din grupul celor șase transfugi care au provocat un incendiu la bordul unei nave și apoi au fugit, a fost prins in zona garii din Targu Jiu, potrivit Mediafax.Un alt cetațean algerian din cei șase pasageri clandestini care au parasit nava „Nordic Barents” a fost dus,…

- OMV Petrom a descoperit noi resurse de hidrocarburi in regiunea Oltenia, in apropierea zacamantului Totea (Gorj), aflat in producție, potrivit unui comunicat al companiei. ”De-a lungul anilor, zacamantul Totea a fost unul dintre cele mai productive din portofoliul nostru. Insa, așa cum se intampla cu…

- "De-a lungul anilor, zacamantul Totea a fost unul dintre cele mai productive din portofoliul nostru. Insa, așa cum se intampla cu orice zacamant de țiței și gaze, Totea a intrat in declin dupa ce și-a atins platoul de producție in 2017. Descoperirea unor resurse suplimentare in apropierea zacamantului…

- Sesizarile primite periodic de Garda Financiara si de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj cu privire la activitatea firmelor de constructii ridica numeroase semne de intrebare cu privire la seriozitatea acestora. Ion Pupazan, seful Garzii...