Stiri pe aceeasi tema

- Fahrettin Koca, ministrul turc al Sanatatii, a anuntat sambata ca toate cursele aeriene comerciale spre si dinspre Italia, Irak si Coreea de Sud au fost anulate din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura va intra in vigoare duminica la ora locala 12:00, a precizat…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a inceput negocierile cu conducerea Blue Air pentru transferul curselor aeriene ale acestei companii de la Bacau pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava. Gheorghe Flutur a fost prezent miercuri la Bucuresti pentru aceste ...

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.340 lei, in decembrie 2019, in crestere fata de luna precedenta cu 161 lei (+5,1%), iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice, respectiv 7.689 lei, potrivit…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, a subliniat marti in cadrul unei conferinte de presa ca sistemul medical nu va fi privatizat, cu referire la ordonanta de urgenta care modifica legislatia in domeniul Sanatatii. "Niciun pacient nu va avea de platit coplata sau…

- Poșta Româna a anunțat luni suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Motivul? Pentru a scadea riscul raspândirii noului coronavirus, companiile aeriene cu care Poșta Româna colaboreaza au luat decizia de a-și anula cursele catre destinații din China, astfel ca…

- Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, luni, suspendarea serviciilor de expediere catre China. Companiile aeriene cu care lucreaza Poșta și-au anulat cursele cu aceasta destinație. ”Pentru a scadea riscul raspandirii noului coronavirus, companiile aeriene cu care Compania Nationala Poșta Romana…

- Trei seisme au avut loc, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul cutremur a avut loc la ora 01:37, in Brașov. Acest seism s-a produs la o adancime de cinci kilometri și a avut o magnitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Cel de-al doilea cutremur…

- Pasagerii curselor aeriene care nu au fost multumiti pot depune reclamatii la operatorul aerian si la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit unei informari postate pe site-ul autoritatii, relateaza Agerpres. Avand in vedere faptul ca este perioada vacantelor de iarna,…