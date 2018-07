Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si Vladimir Putin s-au aflat astazi la palatul prezidential din capitala Finlandei, unde au avut o intalnire pregatita si asteptata indelung. S-a discutat despre ea inca de la momentul investirii in functie a lui Donald Trump, in urma cu un an si jumatate. Kremlinul numeste aceasta intalnire…

- UPDATE – ora 14:43 Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un ‘lucru bun, nu unul rau’, el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ‘‘Cel mai important este ca exista…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un 'lucru bun, nu unul rau', el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ''Cel mai important este ca exista…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 14:30 Donald Trump: “Avem foarte multe lucruri bune de discutat” Inainte de intalnirea propriu-zisa, cei doi lideri au pozat pentru…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se afla la Helsinki, in Finlanda, pentru intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Convorbirile au fost reconfirmate, deși opoziția americana i-a cerut președintelui Trump sa anuleze intalnirea cu Putin, dupa ce 12 ofițeri ruși de informații au fost inculpați…

- Vladimir Putin a declarat luni dimineața ca au avut loc 25 de milioane de atacuri cibernetice in Rusia pe parcursul Cupei Mondiale, dar nu a precizat proveniența acestora și nici daca au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme software, relateaza AFP citat de Agerpres. In timpul unei intalniri…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…